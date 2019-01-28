Son Dakika Haberleri: 25 Yaşındaki Kadını Öldürüp Ormana Gömdüler

25 Yaşındaki Kadını Öldürüp Ormana Gömdüler

1 saat önce

Adana'da ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

25 Yaşındaki Kadını Öldürüp Ormana Gömdüler, System.String[]
Adana'da ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü kadın cesedi bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Mustafalar Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, at çiftliğinde çalışan işçiler çiftliğin yakınındaki ormanlık alanda bir yerin kazılmış olduğunu fark ederek bölgeye gittiklerinde bir kısmı açıkta kalan cesetle karşılaştı. İşçiler durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, toprak altından çıkartılan cesedin el ve ayaklarının bağlı olduğunu belirledi. Yapılan incelemede cesedin Suriye uyruklu İ.E.K. (25) isimli kadına ait olduğu tespit edildi. Cinayet şüphelisi olarak kadının ağabeyi H.E.K. jandarma ekiplerince aranıyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:55 Kaynak: İHA

Jandarma, Adana, 3. Sayfa
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