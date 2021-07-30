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25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika

25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı

30.07.2021 10:12

Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan Şahin Akdemir'in bugün hayatını kaybetmeden önce paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı. Şahin'in gönüllü olarak yangın söndürme çalışmalarına katılan personele su taşıdığını söylediği görüntüler herkesin yüreğine dokundu.

Marmaris'te öğlen saatlerinde çıkan ve bir anda büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ederken, alevlere müdahale eden ekiplere yardımcı olmaya çalışan 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

EKİPLERE GÖNÜLLÜ DESTEK VERİYORDU

Akdemir'in cansız bedeni Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aslen Köyceğizli olan ve uzun yıllardır Ortaca ilçesinde yaşayan Şahin Akdemir'in, Marmaris'te turizm sektöründe çalıştığı öğrenildi. 25 yaşındaki Akdemir'in, meydana gelen yangına yardım etmek için bugün motosikleti ile bölgeye gittiği ve yangın söndürme çalışmasında gönüllü olarak ekiplere destek verdiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Şahin Akdemir'in 1 ay önce çıkan yangında da gönüllü olarak itfaiyecilere su taşıdığı öğrenildi.

ÖLMEDEN ÖNCE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER DUYGULANDIRDI

Bu arada Şahin Akdemir'in sosyal medya hesabından bugün yangında paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Yangına motosikleti ile gidişini yayınlayan Şahin Akdemir'in, "Su taşımaya devam, yangıncılara su taşıyacağız yine, Allah hayırlarımızı kabul eylesin" dediği duyuluyor. Bir diğer görüntüde ise yüzündeki duman lekeleri dikkat çeken Şahin Akdemir, "Yangın hala devam ediyor biz su taşıyoruz hala" konuşmaları görülüyor.

25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı
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25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı
25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı

Marmaris Devlet Hastanesi, Marmaris, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 yaşındaki Şahin itfaiyeye su taşırken can verdi! Son paylaşımı yürek parçaladı - Son Dakika


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