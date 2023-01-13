Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

13.01.2023 17:04

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı Annesi ile ikiz kardeşi gözyaşlarına boğuldu Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tuğçe Can, gelinlik örtülü tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

Annesi ile ikiz kardeşi gözyaşlarına boğuldu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tuğçe Can, gelinlik örtülü tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dün sabah saatlerinde Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'taki evinden çıktığı esnada apartman kapısında 1 buçuk aylık sevgilisinin bıçaklı saldırısına uğrayan 25 yaşındaki Tuğçe Can, hayatını kaybetti. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından aileye teslim edilen Tuğçe Can'ın cenazesi, Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Birlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'na defnedildi. Tuğçe Can'ın cenazesine annesi Emine Can, babası Bekir Can, ikiz kardeşi Tuğba Can, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ile Jale Nur Süllü, aile yakınları, arkadaşları, Kadın Cinayetlerini Durduracağı Platformu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Annesi ile ikiz kardeşi gözyaşlarına boğuldu

Birlik Camii avlusunda kılınan cenaze namazının ardından gelinlik örtülü tabutun cenaze aracına yüklendiğini gören Tuğçe Can'ın annesi ile ikiz kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Anne ile kız kardeşin feryatları adeta yürekleri dağladı. Gelinliğe sarılı tabutunda son yolculuğuna uğurlanan Tuğçe'nin annesi Emine Can, "Annem, kuzum. Hangi salona götürüyorlar annem? Hangi salona gidiyor benim kızım? Beni de götürün." diyerek feryat etti

Cenaze namazını kıldıran ilçe müftüsü katil zanlısına ateş püskürdü

Cenaze namazı öncesi konuşan Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Tuğçe'nin katiline adeta yönelik ağır kelimeler kullandı. Kendisinin de 3 kız çocuğu babası olduğunu ve fazlasıyla üzüldüğünü dile getiren Müftü Yıldırım, "İnsanlıktan nasibini almayan merhametsiz, şefkatsiz, korkak biri tarafından vahşice, canice katledilen merhum kardeşimizi merhameti şefkat bol Rabbimize uğurluyoruz. Rabbim rahmeti ile, merhameti ile muamele eylesin, taksiratlarını affeylesin. En büyük üzüntümüz, biz çocuklarımıza, gençlerimize, insanlarımıza rahmeti, şefkati, merhameti onların gönüllerine, zihinlerine yerleştiremedik. Dolayısı ile Rabbim tüm kötülerden bizleri muhafaza eylesin. Rabbim kardeşimizin ailesine sabırlar ihsan eylesin. Yüreklerini sabırla, metanetle doldursun. Bir daha hiçbir kardeşimizin erkek kadın fark etmez böyle vahşice katledilmesine tanık olmayalım" dedi.

Katil zanlısı sevgilinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanan katil zanlısı Onur K., intihar etmek için içtiği ilacın etkisiyle hastaneye kaldırıldı. Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan katil zanlısı Onur K.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ön otopsi raporunda 10'dan fazla bıçak izi tespit edildi

Sevgilisi tarafından sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Tuğçe Can'ın, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda yapılan otopsisi adeta kan dondurdu. İlk otopside Tuğçe'nin vücudunda 10'dan fazla bıçak darbesinin tespit edildiği öğrenildi. Detaylı otopsi raporunun çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen genç kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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