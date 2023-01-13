25 yaşındaki Tuğçe'nin katil zanlısı sevgilisi yakalanmadan önce intihara teşebbüs etmiş - Son Dakika
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25 yaşındaki Tuğçe'nin katil zanlısı sevgilisi yakalanmadan önce intihara teşebbüs etmiş

13.01.2023 11:24
25 yaşındaki Tuğçe'nin katil zanlısı sevgilisi yakalanmadan önce intihara teşebbüs etmiş

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı olduğu belirlenen sevgilisinin, gözaltına alınmadan önce intihara teşebbüs ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki genç kadının katil zanlısı olduğu belirlenen sevgilisinin, gözaltına alınmadan önce intihara teşebbüs ettiği ve yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta meydana gelen olayda, 25 yaşındaki Tuğçe Can, sırtından ve karnından bıçaklandıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucu cinayet şüphelisi olduğu tespit edilen maktulün 1 buçuk aylık sevgilisi 22 yaşındaki Onur K., olay yerinden kaçtı.

Yakalanmadan önce intihara teşebbüs etmiş

Cinayet şüphesi ile aranan Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Onur K., kent merkezinde yürürken yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde Onur K.'nin yakalanmadan önce ilaç içerek intihara teşebbüs ettiği anlaşıldı. Hastanede midesi yıkanan katil zanlısının yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Eskişehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 25 yaşındaki Tuğçe'nin katil zanlısı sevgilisi yakalanmadan önce intihara teşebbüs etmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 yaşındaki Tuğçe'nin katil zanlısı sevgilisi yakalanmadan önce intihara teşebbüs etmiş - Son Dakika
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