Son Dakika Haberleri: 25 yaşındaki uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü
Son Dakika Güncel 25 yaşındaki uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü

25 yaşındaki uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü

7 saat önce

İZMİR'in Menemen ilçesinde, alışveriş yaptıktan sonra evine yürürken kalp krizi geçiren uzman çavuş Uğur Gücükbergen (25), hayatını kaybetti.

25 yaşındaki uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü, System.String[]

İZMİR'in Menemen ilçesinde, alışveriş yaptıktan sonra evine yürürken kalp krizi geçiren uzman çavuş Uğur Gücükbergen (25), hayatını kaybetti.

Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Uğur Gücükbergen, alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Gücükbergen, Menemen'deki oturduğu apartmana yaklaştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Doktor komşusunun ilk müdahaleyi yaptığı Gücükbergen, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gücükbergen kurtarılamadı. Uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybettiği belirlenen uzman çavuşun cenazesi, memleketi Kastamonu'ya gönderildi.  Gücükbergen'in, Ağustos ayında evlendiği öğrenildi.


Kalp Krizi, Menemen, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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