25 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık zanlısı polisten kaçamadı - Son Dakika

Kayseri'de hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçlarından hakkında 25 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanması için kentin farklı bölgelerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak ve bulundurmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T., hakkında birden fazla kişi tarafından birlikte yağma suçundan 3 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., hakkında alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak suçundan 1 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.U. ve hakkında basit yaralama suçundan 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. yakalandı.

Suç makinesi polisten kaçamadı

Çalışmalar sonucunda hakkında iki ayrı hırsızlık ve karşılıksız yararlanma suçlarından toplam 25 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.D. de yakalandı.

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ