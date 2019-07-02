Son Dakika Haberleri: 25 yıl ceza olan şahsın adliye kapısını kırıp kaçması kısa sürdü
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25 yıl ceza olan şahsın adliye kapısını kırıp kaçması kısa sürdü

1 saat önce

Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan bir kişi adliyenin kapısının kilidini kırıp kaçtı ancak adliye bahçesindeki kovalamaca sonucu kısa kürede yakalanarak gözaltına alındı.

25 yıl ceza olan şahsın adliye kapısını kırıp kaçması kısa sürdü, System.String[]
Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan bir kişi adliyenin kapısının kilidini kırıp kaçtı ancak adliye bahçesindeki kovalamaca sonucu kısa kürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif G. (30) Samsun Adliyesine giderek yargılandığı bir dava ile ilgili adliyenin zemin katındaki ön bürodan bilgi almak istedi. Şerif G., hakkında yakalama kararı çıktığını fark edince panik içinde kaçmaya başladı ve kilitli olan kapıya sert bir şekilde vurarak kilidi kırıp dışarı çıktı. Şerif G.'nin peşine adliyede görevli polisler düştü. Adliye kampüsü içinde kısa süren kovalamaca sonucu Şerif G. adliyede görevli polisler ve özel güvenlik personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şerif G. "devlet malına zarar vermek" suçundan Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Şerif G.'nin "maske takarak silahlı gasp" suçundan yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve söz konusu hapis cezasından dolayı polis tarafından her yerde atandığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
Samsun, Sabah, 3. Sayfa
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