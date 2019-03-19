Son Dakika Haberleri: 25 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

25 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

2 saat önce

Niğde'de trafik ekiplerinin durduğu aracın sürücüsünün cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

25 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı, System.String[]
Niğde'de trafik ekiplerinin durduğu aracın sürücüsünün cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunda parmak izini ibraz ettiği ehliyet belgesindeki kişiyle örtüşmeyince cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelinin gerçek kimliğinin S.Ç. olduğu tespit edildi. UYAP ve GBT'deki kontrollerde, şüphelinin, cezaevi firarisi olduğunu, 15 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa
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