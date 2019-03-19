25 Yıl Cezası Olan Firari Yakalandı

Niğde'de trafik ekiplerinin durduğu aracın sürücüsünün cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

Niğde'de trafik ekiplerinin durduğu aracın sürücüsünün cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.



Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunda parmak izini ibraz ettiği ehliyet belgesindeki kişiyle örtüşmeyince cezaevi firarisi olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelinin gerçek kimliğinin S.Ç. olduğu tespit edildi. UYAP ve GBT'deki kontrollerde, şüphelinin, cezaevi firarisi olduğunu, 15 dolandırıcılık, 2 resmi belgede sahtecilik, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 25 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı cezaevine gönderildi. - NİĞDE

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

16 Yaşındaki Kızı Öperek Taciz Eden Sapığın Cezası 6 Yıl 8 Aya İndirildi

Kadın Polis Memurunu Darp Edip Kaçmaya Çalışan Saldırgan, Yakalandı

Yaşlı Adamın, Çocuktan Düşen 100 Lirayı Alıp Kaçtığı Anlar Kameralara Yansıdı

Market İşletmecisinin Ateşe Verdiği Cips, Plastik Gibi Yandı