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25 yıl cezası olan şahsın adliye kapısını kırıp kaçması kısa sürdü

1 saat önce

25 yıl cezası olan şahsın adliye kapısını kırıp kaçması kısa sürdüSAMSUN - Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan bir kişi adliyenin kapısının kilidini kırıp kaçtı ancak adliye bahçesinde kovalama sonucu kısa kürede yakalanarak gözaltına alındı.

25 yıl cezası olan şahsın adliye kapısını kırıp kaçması kısa sürdü
SAMSUN - Samsun'da 25 yıl hapis cezası bulunan bir kişi adliyenin kapısının kilidini kırıp kaçtı ancak adliye bahçesinde kovalama sonucu kısa kürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Samsun Adliye Sarayında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerif G.(30), Samsun Adliyesi'ne giderek yargılandığı bir dava ile ilgili adliyenin zemin katındaki ön bürolarda bilgi almak istedi. Şerif G., hakkında yakalanması çıktığını fark edince panik içinde kaçmaya baladı ve kilitli olan kapıya sert bir şekilde vurarak kilidi kırıp dışarı çıktı. Şerif G.'nin peşine adliyede görevli polisler düştü. Adliye kampüsü içinde kısa süren kovalama sonucu Şerif G. adliyede görevli polisler ve özel güvenlik personeli tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şerif G. " devlet malına zarar vermek" suçundan Gazi Polis Merkezine teslim edildi. Şerif G.'nin " maske takarak silahlı gasp" suçundan yargılandığı mahkemece 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve söz konusu hapis cezasından dolayı polis tarafından her yerde atandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
25 yıl cezası olan şahsın adliye kapısını kırıp kaçması kısa sürdü
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
Samsun, Polis, Sabah, 3. Sayfa
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