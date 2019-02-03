Son Dakika Haberleri: 25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı

52 dakika önce

Tekirdağ'da kasten öldürme, yaralama gibi suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Süleymanpaşa ilçesinde yakalandı.

25 Yıl Hapis Cezası Bulunan Zanlı Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'da kasten öldürme, yaralama gibi suçlardan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, Süleymanpaşa ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında değişik mahkemelerce kasten öldürme, yaralama, 6136 sayılı Kanun suçlarından toplam 25 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan E.E., Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan şahıs cezaevine teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 01:54 Kaynak: İHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, 3. Sayfa
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