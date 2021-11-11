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25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı - Son Dakika

25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı

11.11.2021 10:33
25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Nazilli'de yakalandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde dolandırıcılık suçundan 25 yıl hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla Nazilli'de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri birçok dolandırıcılık suçundan toplam 25 yıl hapis cezası bulunan ve 4 yıldır polisten kaçan U.Ş isimli şahsın araçla Nazilli'ye geleceği bilgisine ulaştı. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli aracı takibe aldı. Ekiplerin ikazına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Şehir içinde uzun süre kovalandıktan sonra durdurulan araçta bulanan U.Ş kıskıvrak yakalandı. Durdurulan araçta arama yapan ekipler 3.15 gram uyuşturucu madde ele geçirirken şüpheli şahıs adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 yıl hapis cezası ile aranan dolandırıcı, Nazilli'de yakalandı - Son Dakika
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