Son Dakika Haberleri: 25 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı
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25 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı

1 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.

25 yıl hapis cezası ile aranan firari şahıs yakalandı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Nevşehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nce kasten öldürme suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı ile aranan aynı zamanda cezaevi firarisi olan 38 yaşındaki S.D. polis ekipleri tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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