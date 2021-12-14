25 yıl hapisle aranan hükümlü, jandarma operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi 'ne ( JASAT ) gelen ihbarı değerlendiren ekipler, harekete geçti. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla 2015'ten bu yana, 6 suç dosyasından 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ş.Ç.'nin adresini tespit etti. Lice ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, firari M.Ş.Ç.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ş.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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