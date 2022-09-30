25 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN, EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. (40) isimli kadın, saklandığı evin çatısında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada E.S., evin çatısına saklanırken bulundu. Çatıdan indirilerek gözaltına alınan E.S, emniyette işlemleri tamamladıktan sonra cezaevine götürüldü. (DHA)
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