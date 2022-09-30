25 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN, EVİN ÇATISINDA YAKALANDI - Son Dakika
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25 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN, EVİN ÇATISINDA YAKALANDI

30.09.2022 12:39

KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. (40) isimli kadın, saklandığı evin çatısında yakalandı.

KAYSERİ'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. (40) isimli kadın, saklandığı evin çatısında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan E.S. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda hükümlünün saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada E.S., evin çatısına saklanırken bulundu. Çatıdan indirilerek gözaltına alınan E.S, emniyette işlemleri tamamladıktan sonra cezaevine götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 25 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN, EVİN ÇATISINDA YAKALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: 25 YIL HAPİSLE ARANAN KADIN, EVİN ÇATISINDA YAKALANDI - Son Dakika
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