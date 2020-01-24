25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında birçok suçtan sabıka kaydı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından saklandığı yerde yakalandı.



Alınan bilgiye göre, hakkında kasten adam öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı-ticareti ve cezaevinden kaçma suçlarından 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. K. isimli şahıs, yakalanmamak için 'Hıdır' adını kullandığı ve kendisini kamufle etmek için çobanlık yaptığı bilgilerinin alınması üzerine Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği harekete geçti.



Amasya-Merzifon çevre yolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, tespiti yapılan ahır ve çevresinde T. K.'yı çobanlık yaparken yakaladı. Şahsın üzerinde ve yakalanmamak için saklandığı ahırda yapılan aramalarda 1 tablet uyuşturucu-uyarıcı olduğu değerlendirilen 3 adet hap ile suç unsurlarına el konuldu.



Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işleri tamamlanan T. K., sağlık kontrolünden geçirilerek Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA