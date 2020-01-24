25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

6 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında birçok suçtan sabıka kaydı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından saklandığı yerde yakalandı.

25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı, System.String[]

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hakkında birçok suçtan sabıka kaydı ve 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan sanık, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından saklandığı yerde yakalandı.


Alınan bilgiye göre, hakkında kasten adam öldürme, uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı-ticareti ve cezaevinden kaçma suçlarından 25 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T. K. isimli şahıs, yakalanmamak için 'Hıdır' adını kullandığı ve kendisini kamufle etmek için çobanlık yaptığı bilgilerinin alınması üzerine Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği harekete geçti.


Amasya-Merzifon çevre yolunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Amirliği ekipleri, tespiti yapılan ahır ve çevresinde T. K.'yı çobanlık yaparken yakaladı. Şahsın üzerinde ve yakalanmamak için saklandığı ahırda yapılan aramalarda 1 tablet uyuşturucu-uyarıcı olduğu değerlendirilen 3 adet hap ile suç unsurlarına el konuldu.


Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işleri tamamlanan T. K., sağlık kontrolünden geçirilerek Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Emniyet Müdürlüğü, Merzifon, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Robin Hood' bu kez İzmit'te ortaya çıktı! Veresiye defterini kapattı
Eşini öldürüp yüz derisini soyan caninin cezası belli oldu Ordu'da cenazelerini bekleyen aileye başka birinin cenazesi gönderildi 7 yıllık sır çözüldü! Çöp konteynerındaki ölü bebeğin katili anneannesi çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 23:36:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]