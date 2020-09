25 yıl sonra 'gazi' unvanı aldı - Son Dakika

ANTALYA'da yaşayan Nihat Kiraz (49), 1993 yılında Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda görev yaparken İran sınırında teröristlerin saldırısı sonucu yaralandı. Vücuduna 3 mermi isabet eden Kiraz'ın iç organları zarar gördü. Uzuv kaybı olmadığı gerekçesiyle 'gazi' sayılmayan Kiraz'a, 25 yıl sonra 'gazi' unvanı, 27 yıl sonra devlet övünç madalyası verildi. Kiraz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde 25 yıllık onurum, gururum geri geldi. Artık bu devletin bir gazisi olarak gururla dolaşabiliyorum. Vatan uğruna ölmeye hazırım" dedi.

Antalya'da yaşayan Nihat Kiraz, Özel Harekat Grup Komutanlığı'nda görev yaptığı sırada 23 Haziran 1993'te İran sınırındaki operasyonda teröristlerin saldırısı sonucu yaralandı. Kiraz'ın vücuduna 3 mermi isabet etti. Mermilerden biri, Kiraz'ın sağ karaciğer lobuna isabet ederken, ikinci mermi ise kalbine yarım santim kala durdu. Üçüncü mermi ise akciğerini parçalayarak boynundaki kemiğe saplandı. Kiraz'a ilk müdahale, 8 saat sonra yapıldı. Çatışma bölgesine gelen helikopter, şehit olan ve Nihat Kiraz gibi yaralanan askerleri alarak Van Askeri Hastanesi'ne götürdü. Vücudundaki 3 mermi çıkartılan Nihat Kiraz, 2 gün sonra sağlık durumu ağırlaştığı için özel kargo uçağıyla Ankara'da bulunan Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) sevk edildi. İç kanaması olduğu için ameliyata alınan Kiraz'ın akciğerinin yarısı ve zarı alındı. 13 günü komada geçiren Nihat Kiraz, hastanede toplam 94 gün tedavi gördü.

ÖLMEDEN 'ŞEHİT' HABERİ ULAŞTIAnkara'da tedavi gören Nihat Kiraz, komada olduğu sırada memleketi Konya 'nın Seydişehir ilçesi Ortakaraören beldesine şehit haberi gönderildi. Akrabaları Kiraz'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Komada yaşam mücadelesi veren Nihat Kiraz'ın şehit olmadığı, olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı anlaşıldı. Nihat Kiraz, 94 günün sonunda taburcu oldu. Askerliği biten Kiraz, 1993 yılının Ekim ayında Antalya'ya yerleşti. 1 ay sonra rahatsızlıkları artan Kiraz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. GATA'da yapılan ameliyatta komplikasyon geliştiği ve derinin kemik altına dikildiğinin anlaşılmasının ardından Nihat Kiraz, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat oldu.NORMAL ASKER GİBİ TERHİS EDİLDİAylar sonra Nihat Kiraz'ın, resmiyette 94 gün boyunca izinli ve teskeresini alan asker gibi terhis edildiği anlaşıldı. Kiraz'ın annesi, tüm birimlere oğlunun gazi olduğunu belirten dilekçeler gönderdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından terör mağduru sayılacağı, vurulma belgeleri ve hastane raporlarının bakanlığa ulaştırılması istendi. Tüm evrakı toplayan Nihat Kiraz, uzuv kaybı olmadığı için gazi sayılmadı. Devlet kurumlarında işçi olarak çalışmasına izin verilen Kiraz, 2 yılda bir sağlık durumu nedeniyle gazilik unvanı alabilmek için başvuruda bulundu. 2015 yılının ocak ayında bir komutanın önerisi üzerine Kiraz, ' Vietnam Sendromu' nedeniyle ruh sağlığının bozulduğuna dair yeniden hastaneye başvurdu. Heyet, Nihat Kiraz'ın ruh sağlığının iyi olduğu yönünde görüş bildirdi.2018'DE MALULEN EMEKLİ SAYILDINihat Kiraz, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından 2017 yılı ocak ayında çıkan kanun hükmünde kararnameye göre, 15 Temmuz'da yaralanıp, gazi sayılmayanlar ile Güneydoğu'da vurulup, gazi sayılmayanların başvuruları halinde, hastaneden 'askerliğe elverişli değildir' raporu alması halinde gazi olabileceğini öğrendi. Gazi olabilmek için tüm heyet raporlarını toplayan Nihat Kiraz'ın başvurusu reddedildi. Umutlarını kaybetmeyen Kiraz, yeniden başvuru yaptı. Kiraz, 17 Haziran 2018'de malulen emekli sayıldı.TEKİN PAŞA, GAZİ BRÖVESİNİ TAKTI2 yıl önce Jandarma Şehit Gazi Şube Müdürlüğü'nden aranan Nihat Kiraz'a, yıllarca beklediği müjdeli haber verildi. Kiraz, 25 yıl sonra 'gazi' unvanını aldı. 2018 yılında dönemin Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Nihat Kiraz'a gazi brövesi taktı. Terör saldırısından 27 yıl sonra, 17 Eylül 2020 tarihinde ise Kiraz'a, Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından Devlet Övünç Madalyası takdim edildi.'BU DEVLET İÇİN HER ŞEY YAPILIR'Vatan uğruna canını hiçe sayan on binlerce gaziden biri olan Nihat Kiraz, verdiği mücadeleyi DHA 'ya gözyaşlarıyla anlattı. Nihat Kiraz, "İnanın hiç umudum, hiçbir beklentim yoktu. Bu madalya bir onur. Bu devlet için her şey yapılır" dedi.25 YIL SONRA GELEN 'ÖZÜR'Gazi olduğu haberini aldığındaki telefon görüşmesini anlatan Nihat Kiraz, "'Gazim, 25 yıl önce seni gazi yapamadık. Devlet, kurum ve birliğim adına ben özür diliyorum. Sen bu ülkenin gazisisin, onur duyabilirsin. Bundan sonra her zaman seni arayıp, bilgi ulaştıracağız' dediler. Dünyalar benim oldu. Hiçbir şey düşünmedim. Gelip, ailemle paylaştım. Benim uzuv kaybım olmadı ama bu onur her şeye değerdi. 25 yıl sonra gazi olduğum açıklandı. Bununla gurur duydum. Tekin Aktemur Paşa'm birliğine davet ederek, brövemi taktı. Sağ olsun her zaman yanımda oldu. 27 yıl sonra Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle Vali Ersin Yazıcı'nın ellerinden Devlet Övünç Madalyası'nı aldım. Çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Devlet için her zaman hazır olduğunu vurgulayan Nihat Kiraz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde 25 yıllık onurum, gururum geri geldi. Artık bu devletin bir gazisi olarak gururla dolaşabiliyorum. Ceketimde madalyamı ve brövemi onurla taşıyacağım. Yine göreve çağrılsam koşa koşa giderim. Her ne görev olsa yaparım. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatan hep kanla alındı. Kanla savunuluyor. Onun için bu vatana bir damla kan değil, bin damla kanımız feda olsun. Bu vatan uğruna ölmeye hazırım" dedi.