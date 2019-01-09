25 Yıl Sonra Göl Bu Çantayı Ortaya Çıkardı. Çantanın İçinden Çıkanlar Sizi Şok Edecek

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Balık tutmak şans işidir.

Balık tutmak şans işidir. Kimi zaman bereketli bir balık günü yaşanırken tüm gün bir balık dahi tutulmadan da dönülebilir. Biz de bugün sizlere balık tutma konusunda oldukça şanslı olan 2 kişinin başına gelenlerden bahsedeceğiz.

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