25 yıldır, 8 günde bir aynı saatte aynı şeyi yapıyor

Tokat'ta, Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışını şerefine yaptırılan 117 yıllık saat kulesinin bakımını yapan saatçi Ahmet Unan, 25 yıldır 8 günde bir aynı gün ve aynı saatte 132 basamak çıkarak saatin mekanizmasını kuruyor

TOKAT - Tokat'ta Osmanlı Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışını şerefine yaptırılan 117 yıllık saat kulesinin bakımını yapan saatçi Ahmet Unan, 25 yıldır 8 günde bir 132 basamak çıkarak saatin mekanizmasını kuruyor.

Tokat'ta II. Abdülhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yıl dönümüne rastlayan 1902 yılında kesme taştan yaptırılan 33 metre yüksekliğindeki saat kulesi 117 yıldır zamana meydan okuyor. Tokat Belediyesi'ne ait olan tarihi saat Kulesi 25 yıldır baba yadigarı mesleği saat tamirciliği yapan 51 yaşındaki Ahmet Unan'a emanet. Saat kulesinin altındaki iş yerinde mesleğini icra eden Unan, 8 günde bir defa 132 basamak çıkarak saat kulesinin mekanizmasını kuruyor. Bugüne kadar bozulmadan çalışan saat kulesinin bakımını yapan Unan, o zamanın teknolojisi ile yapılan saatin dişlilerinde aşınma dahi olmadığını kaydetti. Babasında devraldığı mesleği yaşatmaya çalıştığını ifade eden Unan, kendisinden sonra bu mesleği devam ettirecek kimse olmadığını belirterek, "Benden önce burada bir ustamız vardı, yaşlı olduğu için pek fazla inip çıkamıyordu. O işi bıraktı biz devam ettik. Belli bir yaştan sonra insan buraya inip çıkmakta zorlanıyor. 8 günde bir çıkıyorum, mekanizmayı kuruyorum. Saatin kurulumu yapıldığında 15 günmüş ama halatta kısaltma olmuş, değiştirme imkanı yok. İlave takılmış o nedenle 8 güne düşmüş" dedi.

Saat kulesinin halkın katkıları ile 1902 yılında yapıldığını ifade eden Unan, "Abdulhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yılında saat kulelerinin yaygınlaştırılması için fetva vermiş. Halkın yardımıyla belediye başkanın Enver bey'in katkıları ile yapılmış" diye konuştu.

Saat kulesinin kış mevsiminde hava şartlarının çok çetin geçtiği dönemlerde yelkovan ile akrebin donması nedeniyle çalıştırmadıkları günler olduğunu ifade eden Unan, onun dışında bugüne kadar saat kulesinin arıza vermediğini sözlerine ekledi.

Saat kulesinin tarihi

Tokat'ta ilk göze çarpan tarihi eserlerden biri olan saat kulesi Behzat Cami yanında Abdulhamit Han'ın tahta çıkışının 25. yılı şerefine 23 saat kulesinden biri olarak 1902 yılında Tokat Belediye Başkanı Mütevellioğlu Enver Bey ve Mutasarrıf Bekir Paşa'nın öncülüğünde Tokatlılar tarafından 3 katlı olarak yaptırıldı. 1915 yılında 1 kat daha eklenen saat kulesi, 33 metre yüksekliğe ulaştı.