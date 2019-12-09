25 yıldır ahşaba şekil veriyor: Binin üzerindeki eseri garajında sergiliyor

Kırıkkale'de 25 yıldır ahşaba şekil veren Emir usta, evinin bahçesindeki 15 metrekarelik atölyede ahşaptan yaptığı binin üzerindeki hediyelik eşya ve organik oyuncakları garajında sergiliyor.

Tesadüfen başladığı ahşap oymacılığında kendini geliştiren Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli sanatçı 67 yaşındaki Emir Ali Elitok, Kırıkkale'de Sanayi Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan 15 metrekare alandaki atölyede 25 yıldır ahşaba şekil veriyor. Eski kereste, çam ve gürgen gibi ahşapları el emeği göz nuru ile işleyerek binin üzerinde yaptığı ev ve dekoratif hediyelik eşya ile organik oyuncakları garajında sergiliyor. 2 metre uzunluğunda 37 kilogram ağırlığın da yaptığı tespih ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.

Mini atölyedeki makinelerde işlediği ahşaplardan; masa, tespih, organik ve hareketli oyuncak, tarihi eser maketleri, kılıç, kalkan, baston, heykel, sandık ve bunlara benzer birçok muhtelif eşya yapıyor.

İstanbul, Ankara, Kırşehir gibi illerde de sergi açtığını dile getiren Elitok, çocukları çok sevdiğini ve plastik oyuncaklardan uzak durması için yaptığı organik oyuncakları ekonomik olarak sattığını söyledi.

"TARİHİ ESERLERİN MAKETLERİNİ YAPTIM"

Türkiye genelinde 40'ın üzerinde sergi açtığını ifade eden Elitok, şöyle konuştu:

"Bir gün Ankara'ya gezmeye gitmiştim. Ankara'da arkadaşımın galerisinde bir kağnı gördüm. O kağnının resmini çizdim atölyemde de bir şey yoktu. Atölyem de yoktu daha doğrusu. Bir törpüm vardı keser-testere ile o kağnıyı yaptım kışın arabamın garajında. Bu işe de öyle başlamış oldum, halende çalışıyorum. Türkiye genelinde 40'ın üzerinde sergi açtım. Ben ilk önce tarım aletleriyle bu işe başladım. Kırıkkale'de bulunan tarihi eserlerin maketlerini yaptım. Sonra Türkiye'de bulunan tarihi eserleri örneğin; Anıtkabir'in maketi, Mevlana Camisi maketi gibi Kırıkkale'de bulunan tarihi eserlerin hepsinin maketlerini yaptım."

"MAKETLER HERKESİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR"

Binin üzerinde figürler yaptığını belirten Elitok, çocukları çok sevdiğim için ahşaptan organik ve boyasız oyuncaklar yaptığını söyledi. Atölyesine birçok ziyaretçinin geldiğini dile getiren Elitok, "Okullardan geliyorlar. Bazı bürokrat kesimi geliyor. Öğretmenler geliyor, bu işe heves eden arkadaşlar 'nasıl yapıyor' diye merak eden arkadaşlar geliyorlar soruyorlar. Bilgi alıyorlar. En çok dikkat çeken şeyler benim hareketli parçalarım var. Mesela düve sürdürüyorum. Demirci dövdürüyorum bunlar hareketli parçalarım. Eskiden öküzle düve sürdürürlerdi işte onu canlandırıyorum. Kızlara bulgur çektiriyorum. Çıkrıkla yünü ip haline getirirlerdi onu hareketli olarak yapıyorum. En çok dikkat çekenler onlar. Birde maketler herkesin dikkatini çekiyor" dedi.

"EN ÇOK FIRINLANMIŞ GÜRGEN KULLANIYORUM"

Elitok, "En çok kullandığım malzeme hurda ahşap. Bazısı önemli oluyor gürgenden yapıyorum. Fırınlanmış gürgenden yapıyorum. Çamdan yapıyorum. Ihlamurdan yaptığımız işler var. Yapacağımız işin durumuna göre malzeme kullanıyoruz. En çok fırınlanmış gürgen kullanıyorum" diye konuştu.

"ÇOK İSTİYORUM ÇIRAK YETİŞTİRMEYİ"

Çırak yetiştirmek için Kırıkkale Valiliği tarafından kurs açılmasını talep eden Elitok, "Çok istiyorum çırak yetiştirmeyi ama öyle bir ilgi yok yani esasında valilik tarafından bir kurs açılsa da öyle bir şey ihtiyaç varsa yardımcı oluruz. Biz para pulda istemiyoruz" şeklinde konuştu.

(Hasan Ay/İHA)