25 yıldır gönüllü olarak inci kefalleri için suyun sıcaklığını ölçüyor - Son Dakika

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan Ferzende Coşar (60), 25 yııldır inci kefali balığının göçünü takip etmek için Van Gölü'nde su sıcaklığını ölçülüyor. Sıcaklık verilerini aylık olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Akkuş'a aktaran Coşar, günde 2 defa su sıcaklığını ölçtüğünü söyledi. Dr. Akkuş ise bu kayıtların altın değerinde olduğunu belirterek, "Çünkü, akarsuların geçmişteki sıcaklığı neydi, ilerdeki sıcaklığı nasıl olabilir, bugünkü sıcaklığı nedir, balık sürülerini nasıl etkiler? sorularının cevapları büyük oranda bu su sıcaklıklarının altında yatıyor" dedi.

Erciş ilçesinde yaşayan ve ilçedeki şeker fabrikasında çalışan Ferzende Coşar, yılın belli dönemlerinde gönüllü olarak her gün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan balık bendinin Van Gölü ile birleştiği noktada su sıcaklığını ölçülüyor. Balıkların yumurtlama göçü öncesi günde 2 defa termometreyle ölçtüğü su sıcaklığını defterine not alıyor ve Van YYÜ'deki bilim insanlarına gönderiyor. Suyun sıcaklığı özellikle Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen fakat üremek için tatlı sulara göç eden, bu süre içinde de avlanma yasağı bulunan inci kefalleri için büyük önem taşıyor. Van Gölü havzasında özellikle doğa fotoğrafları çektiğini belirten Coşar, balık göçü öncesi günde 2 defa da suyun sıcaklığını ölçtüğünü söyledi.