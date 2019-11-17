Son Dakika Haberleri: 25 yıldır Lukaşenko'nun yönettiği Belarus'ta parlamento seçimleri yapılıyor
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25 yıldır Lukaşenko'nun yönettiği Belarus'ta parlamento seçimleri yapılıyor

6 saat önce

25 yıldır Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun yönettiği Belarus’ta pazar günü parlamento seçimleri yapılıyor. Ülkeyi 5 dönemden beri aralıksız yöneten 65 yaşındaki Lukaşenko gücünü korurken muhalefete ne kadar şans vereceği merakla bekleniyor.

25 yıldır Lukaşenko'nun yönettiği Belarus'ta parlamento seçimleri yapılıyor, System.String[]

25 yıldır Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yönettiği Belarus'ta pazar günü parlamento seçimleri yapılıyor. Ülkeyi 5 dönemden beri aralıksız yöneten 65 yaşındaki Lukaşenko gücünü korurken muhalefete ne kadar şans vereceği merakla bekleniyor. Rusya ile çok yakın ilişkileri olan Belarus son dönemde Batı dünyası ile de bağlantı kurmaya çalışıyor. Seçimler, Batı ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Ülkede devlet başkanlığı seçimleri ise 2020'de gerçekleşecek.


1994'ten bu yana iktidarda olan Lukaşenko 2016'da gerçekleşen son seçimlerde 110 koltuğun bulunduğu parlamentoya iki muhalif milletvekilinin seçilmesine ilk kez izin vermişti.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 11:33 
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