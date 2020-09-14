25 yıldır süren kan davası barışla sonuçlandı - Son Dakika

MARDİN'in Derik ilçesinde, akraba 2 aile arasında çıkan ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası başlayan kan davası, düzenlenen barış töreni ile son buldu. Yüzlerce kişinin katıldığı törende taraflar, Kuran-ı Kerim altından geçerek, barış yemini etti.

Derik ilçesi kırsal Meşeli Mahallesi'nde, 25 yıl önce akraba olan Çelik aileleri arasında çıkan kavga sonrası 2 aileden toplam 5 kişi öldürüldü, 8 kişi e yaralandı. Kan davası nedeniyle 2 ailenin bazı fertleri İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. Aileler, yaklaşık 25 yıl boyunca tedirgin ve huzursuz yaşamak zorunda kaldı. Bölgede etkin olan Metina aşireti mensuplarının kurduğu Metina Derneği, yaklaşık 3 ay boyunca 2 tarafla da görüşerek, kan davasının barışla sonuçlanması için girişimlerde bulundu. Aile büyüklerinin sağduyulu yaklaşımıyla, kan davası barışla sonuçlandı.

Barış için Meşeli Mahallesi'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında barış töreni düzenlendi. Törene Kaymakam Hicabi Aytemür, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Torun, İlçe Emniyet Müdürü Alper Tolga Evci, Metina aşireti üyeleri ve taraflar katıldı. Pandemi kurallarının uygulandığı törende tokalaşma olmazken, taraflar karşılıklı olarak selamlaştıktan sonra Kuran-ı Kerim altından geçerek, barış yemini etti. Kaymakam Hicabi Aytemür, barışa katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Güven içinde yaşayamadıktan sonra yaşamanın bir anlamı yok. O yüzden bu barış bizim için değerli. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Katkı sunan herkesin ne emri ne ricası varsa yerine getirmeye hazırız" dedi.'BARIŞ DÜNYANIN EN ZOR İŞLERİNDEN BİRİ'Metina Derneği Başkan Yardımcısı Esat Güngürür, "Bu olay nedeniyle köyün bir kısmı batıya göç etmek zorunda kaldı. 25 yıl içerisinde Metina aşiretimizin değerli büyükleri, kanaat önderleri tarafları barıştırmak için var gücüyle çalıştı. Ancak dünyanın en zor işlerinden biri barıştır. Tarafların bütün fertleri tek tek ikna edilip, karar verildikten sonra bu barış gerçekleştirilir. Aşiretimizin girişimleriyle bu barış gerçekleşti. Bu barışın baş mimarlarından biri de derneğimizin barış komisyonu üyesi Bahattin Temel, üç ay boyunca gece- gündüz çalışarak, bu barışa katkı sundu. Komisyonda 250'ye yakın çaba sarf eden insanımız var" diye konuştu.Dernek Sözcüsü Abdulkadir Öz de barışın ebedi olması temennisinde bulunarak, "Bu barış inşallah bölgeye de diğer ailelere de örnek teşkil eder. Bölgemizde artık düşmanlık kalmaz. Biz barış içinde olduğumuz zaman güçlü oluruz. Güçlü ve dinamik bir devlet olabilmemiz için öncelikle kendi içimizde barışık olmalıyız" dedi.

Tören sonrası çocuklar, barış güvercini uçurdu.

- Derik