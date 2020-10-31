25 yıldır turistlere denizde dondurma keyfi yaşatıyor - Son Dakika

25 yıldır turistlere denizde dondurma keyfi yaşatıyor

31.10.2020 12:05
25 yıldır turistlere denizde dondurma keyfi yaşatıyor, System.String[]

ANTALYA'nın Demre ilçesinde çiftçiliğin yanı sıra turistlere denizde dondurma keyfi yaşatan Ali Bilgin (58), yaptığı işle girişimcilikte sınır ve engel tanımıyor.

ANTALYA'nın Demre ilçesinde çiftçiliğin yanı sıra turistlere denizde dondurma keyfi yaşatan Ali Bilgin (58), yaptığı işle girişimcilikte sınır ve engel tanımıyor.

Demre ilçe merkezinde seracılıkla uğraşan Ali Bilgin, yılın yaklaşık 6 ayında da dünya cenneti Kekova'nın mavi koylarında dondurma satıyor. Bir sürat motoruna sabit olarak derin dondurucu monte eden Ali Bilgin, motorunu her gün traktöre takarak eve getiriyor. Evde derin dondurucuyu elektriğe bağlıyor. Her gün saat 10.30- 11.00 sıralarında sürat motorunu traktöre bağlayarak, Demre'nin Çayağzı Limanı'ndaki Kokar Çay'dan denize indiren Ali Bilgin, motorun dümeninin başına geçerek, gün boyu Kekova'nın koylarında tur atmaya başlıyor. Özellikle mavi yolculuğa ve gün boyu tura çıkan tekneleri tek tek dolaşan Ali Bilgin, 5- 6 farklı dilde 'dondurma' diye alçak sesle anons yapıyor. Denizin ortasında dondurma keyfi, özellikle mavi yolculuğa çıkan yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Bilgin'in turu akşam saatlerine kadar devam ediyor. 25 yıldır dünya cenneti Kekova'nın koylarında sıcak altında dondurma satan 3 çocuk babası Ali Bilgin, "Yaptığım işin yakın yörede örneği yok. 25 yıldır denizin ortasında, koylarda yazın sıcağında yerli ve yabancı turistlere dondurma keyfi yaşatıyorum. Günde 150 liralık benzin yakıyorum. Özellikle yabancı turistlere çok ilginç geliyor yaptığım iş. Hem dondurma alıyorlar hem de fotoğraf çekiyorlar. Bir iki yıl sonra tekrar geldikleri zaman, çektikleri fotoğrafları gösteriyorlar. Sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. Dondurmadan kazandığım para ile bir çocuğumu üniversitede okuttum. Birini şu anda İstanbul'da üniversitede, birini de Antalya'da lisede okutuyorum. Yaptığım iş yorucu ve zahmetli. Ama bir o kadar da zevkli. Seranın yanında geçimimin önemli bir bölümünü dondurma satışından sağlıyorum. Bunun yanında Kekova'nın tanıtımına katkı sağlıyorum" dedi.


25 yıldır turistlere denizde dondurma keyfi yaşatıyor
25 yıldır turistlere denizde dondurma keyfi yaşatıyor
25 yıldır turistlere denizde dondurma keyfi yaşatıyor

Ali Bilgin, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 25 yıldır turistlere denizde dondurma keyfi yaşatıyor - Son Dakika


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