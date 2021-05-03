25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı - Son Dakika

25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı

03.05.2021 20:24

25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı 3 çocuk annesi Ramona İkanç: "2 yıl oturum izni aldım.

25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı

3 çocuk annesi Ramona İkanç: "2 yıl oturum izni aldım. Daha sonra Türk vatandaşlığına geçeceğim"

OSMANİYE - Türk vatandaşı ile evlenerek Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 25 yıl kaçak olarak yaşayan 3 çocuk annesi Rumen uyruklu Ramona İkanç'a, İHA'nın haberi sonrası 2 yıllık geçici oturma izni verilerek vatandaşlık yolu açıldı.

1995 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazi İkanç ile tanışan Ramona İkanç aynı yıl evlenmeye karar vererek Türkiye'ye geldi. Gazi İkanç ile nikah masasına oturup resmi evlilik yapan Ramona İkanç Kadirli ilçesine bağlı Azaplı köyüne yerleşti. O dönemki bazı imkansızlıklardan dolayı oturum izni ve vatandaşlık gibi işlemlere başvuramayan Ramona İkanç Türkiye'de 3 çocuk dünyaya getirdi. Şu anda 50 yaşında olan ve aradan geçen zaman içerisinde kaçak şekilde yaşamanın zorluklarını yaşayan Ramona İkanç ne hastaneye gidebiliyor ne de resmi bir işlem yapabiliyordu.

Ramona İkanç'ın yaşadığı dramını anlatan haberlerinin medyada yer almasının harekete geçen Osmaniye İl Göç İdaresi Müdürlüğü Ramona'nın durumunu araştırarak yapılan işlemlerin ardından 2 yıl geçerli "İnsani ikamet izin belgesi" verildi.

Ramona İkanç 2 yıl sürenin sonunda yapacağı pasaport işlemlerinin ardından Türk vatandaşlığı için başvurabilecek. 25 yıldır devam eden kaçak yaşantısı son bulan Ramona İkanç çok mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'yi çok seviyorum. Burada 3 çocuk doğurdum. Bir çocuğum şu anda askerde. 2 yıl oturum izni aldım. Daha sonra Türk vatandaşlığına geçeceğim. Bana yardım eden tüm yetkililere çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler" dedi.

25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı
25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı
25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı
25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı

Osmaniye, Türkiye, Gazi, Türk, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 25 yıldır Türkiye'de kaçak yaşayan Rumen geline vatandaşlık yolu açıldı - Son Dakika


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