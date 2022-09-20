25 YILDIR YAPTIĞI AVUKATLIĞI BIRAKIP, BİBER İŞLEME FABRİKASI KURDU

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yaşayan Ökkeş Köse (63), 25 yıllık avukatlık mesleğini bırakıp, çatısında 750 güneş enerjisi panel bulunan biber işleme fabrikası kurdu.

İslahiye'de 25 yıl boyunca avukatlık yapan Ökkeş Köse, kendisi ve ailesinin sahip olduğu 1000 dönümlük araziyi işletmek adına mesleği bıraktı. Arazisinde üretilen kırmızı biberler için Hanağzı Mahallesi'ne işleme fabrikası kuran Köse, daha sonra fabrikanın çatısına da 750 güneş enerjisi paneli yerleştirdi. Fabrikasının enerji ihtiyacını panellerden karşılayan Köse, "25 yıl boyunca avukatlık yaptım. Mesleğimi yaparken de sahip olduğumuz topraklar nedeniyle çiftçiliği bırakmadım. Toprağı ve üretmeyi sevdiğim için avukatlığı bırakarak çiftçi olmaya karar verdim. Şimdi arazilerimizde üretilen kırmızı biberleri kurduğumuz GES sistemi ile de enerjisini karşıladığımız fabrikada işleyerek, yurt içi ve yurt dışına ihraç ediyoruz" dedi. (DHA)