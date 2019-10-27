Son Dakika Haberleri: 25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyor
Son Dakika Güncel 25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyor

25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyor

1 saat önce

25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyorZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan ve geçirdiği kaza sebebi ile fiziksel engelli olan 58 yaşındaki Asim Arslan, rahat bir şekilde dışarı çıkmak için hayırseverlerden akülü araba istiyor.

25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyor

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı ilçesinde yaşayan ve geçirdiği kaza sebebi ile fiziksel engelli olan 58 yaşındaki Asim Arslan, rahat bir şekilde dışarı çıkmak için hayırseverlerden akülü araba istiyor.

Zonguldak Alaplı ilçesine bağlı YeniKöy köyünde yaşayan 58 yaşındaki Asim Arslan'nın hayatı 25 yıl önce geçirdiği bir traktör kazası ile alt üst oldu. Asim Arslan her gün olduğu gibi o gün de traktörüne binerek tarlaya gitmek üzere yola çıktı. Arslan, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör ters döndü. Arslan, ters dönen traktörün altında kaldı. Kanlar içerisinde kalan Arslan, bacaklarından yaralandı ve kalça kemiği kırıldı. O günden buyana 25 yıldır bacaklarını tam olarak kullanamadığı için yürüme engelli kalan Arslan, eşi Emriye Arslan'nın desteği ile ayakta kalmaya çalışıyor.

Kazada hayatı karardı

Traktör kazasıyla yürümekte zorluk çeken anlatan Asim Arslan, "O kaza hayatımı karattı. Binlerce kilo ağırlığındaki traktörün altında kaldım ve bacağım, kalçam hasar gördü. Üzerine basıp yürüyemiyorum. Allah kimseye böyle bir kaza yaşatmasın. Ben de kazadan önce herkes gibi sağlıklıydım. Hem manevi hem de maddi anlamda sıkıntılar yaşıyorum" diye konuştu. Maddi sıkıntılar nedeniyle yeni bir akülü tekerlekli sandalye alamayan Arslan, "Hayırseverlere ve yetkililere sesleniyorum. Bu konuda bana yardımcı olan çıkarsa çok mutlu olacağım.Akülü araba olmayınca özgürlüğünün kısıtlandığını hissediyorum. İnşallah sesimi duyan biri çıkar ve bana yardımcı olur. durumumu yaşamayan bilemez. Devlet büyükleri ve hayırseverlerin bana sahip çıkmasını istiyorum" dedi.

25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyor

Zonguldak, Alaplı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan "Suriye'de kalacak mısınız?" sorusuna yanıt: İşimiz bitti, sadece petrolü muhafaza etmek için orada olacağız
Terör örgütü PKK'nın bomba yerleştirerek tuzakladığı araç imha edildi Trump canlı yayında tüm dünyaya duyurdu: Bağdadi, intihar yeleğini patlatarak 3 çocuğuyla birlikte öldü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yer görüntülendi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 18:32:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 25 yıldır yürüyemeyen adam akülü araba istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]