25 yıllık birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı - Son Dakika

Malatya'da yaşayan 64 yaşındaki Havva Gök adlı vatandaş, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların oyununa geldi. 20 yıldır birikimi olan yaklaşık 100 bin TL değerindeki zimmet eşyalarını ve parasını kendilerini polis diye tanıtan dolandırıcılara kaptırdı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesinde yaşayan Havva Gök, kendilerini polis olarak tanıtıp, kayınvalidesinin kimlik bilgilerinin karıştığı bir olay için aradıkları yalanını söyleyen dolandırıcılara, 25 yıllık birikimleri olan, 133 gram bilezik, 1 adet yüzük, 1 adet yarım altın ve 1 adet çeyrek altını, bin 200 TL'sini kaptırdı. Gök, "Sürekli televizyonlarda telefonla dolandırılan insanlara üzülürdüm. Nasıl bunlar kanar, nasıl böyle olur diye derken benim başıma geldi. Nasıl böyle yaptım ben de anlamadım. Sürekli beni meşgul ettiler, beynimi bulandırdılar" dedi.

Havva Gök, telefon görüşmesinde, arkada polis telsiz sesi ve kalabalık insan gürültüsü geldiğini için emniyetten arandığının düşündüğünü, kafasının bulandırdıkları için bir şey yapamadığını belirterek, "Emniyetten arıyoruz süsü verdiler. 3-4 kişiydiler orada ses geliyordu. Yaralanan kadının altınları kayıp oldu. Onların fotoğrafını çekeceğiz. Kayınvalidemin eski evini sordular. Bende yanımda oturuyor dedim. Neresi dediler evi tarif ettim. Memurumuzu oraya yönlendirip, altınların fotoğrafını çekeceğiz dediler. Geldiler o arada kafamı bulandırdılar. Kağıt getir söylediğimizi yazasın dediler. Arkamı döndüm baktım ki yoktur. Bana dediler ki 20 dakikaya altınları geri getireceğiz. Ne verdiysem onları yazdırdılar. 20 yıldır biriktirdiğim, 3 tane 133 gr bilezik, 1 çeyrek altın, 1 çeyreğin büyüğü, parmağımdaki yüzük, bin 200 TL para gün paramdı. Yemedik, içmedik, dişimizden arttırdık" ifadelerini kullandı.

"Televizyonda görüyordum üzülüyordum, ben de o duruma düştüm"

Daha önce televizyonda bu tür olayları gördüklerinde üzüldüklerini ifade eden Gök, "Televizyonda görüyorduk. Onlara biz diyorduk nasıl yapıyorlar. Nasıl vicdansız insanlar var ki böyle yapıyorlar. Milleti mağdur ediyorlar. Ama o duruma ben düştüm. Mağdurum, kimse aldanmasın. 45 yıldır parmağından hiç çıkarmadığı nişan yüzüğümü bile aldılar, insanlar dolandırıcılar aldanmasınlar" şeklinde konuştu.

"Kimse bu hatalara düşmesin"

Mağdur olduklarını, kimsenin bu hataya düşmemesini vurgulayan mağdurun eşi Mustafa Gök, "Anneme telefon gelmiş, annem de eşime vermiş. Demişler ki polisiz, memur göndereceğiz. Adam polis kıyafeti giymiş gelmiş. Demişler ki bir soygun olmuş o soygunda nüfus cüzdanını bulmuşlar diye aramışlar. Eşimin kafasının karıştırmışlar. O da çıkarmış ne varsa, arkasını dönmüş ki kimse yok alıp götürmüşler. Biz mağdur olduk. Kimse bizim gibi olmasın, kimse bu hatalara da düşmesin" ifadelerini kullandı. - MALATYA