25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak - Son Dakika
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25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak

22.04.2022 20:43

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 yıllık Bombardier treninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Kızılay ve Koru Sitesi hattında sefer yapacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 25 yıllık Bombardier treninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Kızılay ve Koru Sitesi hattında sefer yapacağını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ego Genel Müdürlüğü tarafından grafitlilerle süslenen 25 yıllık Bobardier treninin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankaralılar ile buluşacağını açıkladı. Macunköy Metro İşletme Müdürlüğü'nden saat 11.00'de hareket edecek olan tarihi trende Ankara Kent Orkestrası sanatçıları da yer alacak.

25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak
25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak
25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak
25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel 25 Yıllık Bombardier Treni 23 Nisan'da Ankaralılar ile Buluşacak - Son Dakika


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