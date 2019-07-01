Son Dakika Haberleri: Çeyrek asırlık çınar sponsoru nedeniyle ismini değiştirdi
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Çeyrek asırlık çınar sponsoru nedeniyle ismini değiştirdi

1 saat önce

Türk basketbolunda 25 yıldır varlığını sürdüren Banvitspor'un, ismini taşıdığı firma ile olan sponsorluk anlaşması sona erdi. Balıkesir temsilcisi, firmanın anlaşmayı yenilemek istememesi nedeniyle ismini ve logosunu değiştirme kararı aldı.

Çeyrek asırlık çınar sponsoru nedeniyle ismini değiştirdi, System.String[]

Türk basketboluna 1994 yılından bu yana hizmet veren Balıkesir temsilcisi Banvitspor, ismini taşıdığı firma ile olan sponsorluk anlaşmasının tamamlanması ve firmanın anlaşmayı yenilemek istememesi üzerine ismini ve logosunu değiştirdi.

Banvit Basketbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir temsilcisinin 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam edeceği belirtildi. Tarihinde yeni bir sayfa açan kulübün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu. Aynı zamanda kulübün resmi web sitesi adresi www.bandirmabk.com olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

PİLOT TAKIMININ ADI AYNI KALDI
Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk basketboluna hizmet ederek sporcu yetiştirmeye devam edecek.

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:06 Kaynak: İHA
Balıkesir, basketbol, Bandırma, Banvit, Spor
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