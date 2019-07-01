Çeyrek asırlık çınar sponsoru nedeniyle ismini değiştirdi

Türk basketboluna 1994 yılından bu yana hizmet veren Balıkesir temsilcisi Banvitspor, ismini taşıdığı firma ile olan sponsorluk anlaşmasının tamamlanması ve firmanın anlaşmayı yenilemek istememesi üzerine ismini ve logosunu değiştirdi.

Banvit Basketbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Balıkesir temsilcisinin 1 Temmuz 2019 tarihi itibariyle yoluna yeni isim ve yeni logo ile devam edeceği belirtildi. Tarihinde yeni bir sayfa açan kulübün yeni ismi Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü oldu. Aynı zamanda kulübün resmi web sitesi adresi www.bandirmabk.com olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

PİLOT TAKIMININ ADI AYNI KALDI

Bandırma Basketbol İhtisas Kulübü'nün Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden pilot takımı Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ise aynı isimle Türk basketboluna hizmet ederek sporcu yetiştirmeye devam edecek.