25 Yıllık Muhtar Yeniden Seçildi

MERSİN'de, 25 yıllık muhtar Abdurrahim Saygın (53), aday olduğu 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde güven tazeleyerek, tekrar seçildi. Mahallesinde yaklaşık 30 bin iş yeri bulunan muhtar Saygın, kendisine oy verip, destek olanlara teşekkür etti. Merkez Akdeniz
ilçesinde, 'kentin ticareti ile ekonomisinin kalbi' olarak bilinen Çankaya
Mahallesi'nde 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini Abdurrahim Saygın, yeniden kazandı. Muhtarlık mührünü 25 yıldır elinde bulunduran, 2 çocuk babası Saygın, yaklaşık 30 bin iş yerinin bulunduğu mahallesinin Mersin için çok önemli olduğunu söyledi. Kentin en eski mahallesi olan Çankaya'nın sorunlarını iyi bildiğini vurgulayan Saygın, bu seçimde de hizmet için yola çıktığını belirterek, "Mersin'in kalbi bizim mahalledir. Gündüz nüfusu ile gece nüfusu çok farklıdır. Gündüz yüz binlerce insanın adım attığı Çankaya'da gece ise 2 bin 500 kişi yaşıyor. 700 seçmenin bulunduğu mahallede 2 adaya olarak seçime girdik ama kazanan ben oldum" dedi.
Muhtar Saygın, 25 yıllık tecrübesiyle 2023 seçimlerine kadar mahallesi için hizmet etmeye devam edeceğini dile getirerek, "Bana teveccüh gösterip, oy veren herkese çok teşekkür ederim. 6'ncı dönem için oy veren hiçbir mahallelimi unutmayacağı ve utandırmayacağım. Her sorunlarında yanlarında olup, dertlerini ve mutluluklarını paylaşacağım" diye konuştu.
- Mersin