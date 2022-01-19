25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ - Son Dakika

Mazgirt köprüsü mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan, içinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs, yol kenarındaki kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kara da saplanan otobüsün içindeki yolcular, ekipler tarafından indirilerek, güvenli alana alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu otobüs, kanaldan çıkarıldı. Otobüs, yolcularla birlikte Tunceli'ye hareket etti.