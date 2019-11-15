Son Dakika Haberleri: 250 basamaklı yokuşa asansörlü çözüm
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250 basamaklı yokuşa asansörlü çözüm

7 saat önce

Karabük'te yüksek kesimde bulunan Namık Kemal Mahallesi'ne yayaların kolay ulaşımını sağlamak için yapılacak asansörün temeli atıldı.

Karabük'te yüksek kesimde bulunan Namık Kemal Mahallesi'ne yayaların kolay ulaşımını sağlamak için yapılacak asansörün temeli atıldı.

Namık Kemal Mahallesi'nden Kartaltepe Mahallesi'ne gitmek için 250 basamaklı dik yokuşu çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için 10'ar kişilik, 50 metre yüksekliğe ulaşan iki asansörün temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Rafet Vergili, bunun kente yapılan 4'üncü kule asansör olacağını söyledi.

Karabük'ü şantiyeye çevireceklerini belirten, mevcut ve yapılacak çalışmaları anlatan Vergili, "Önümüzdeki süreçte 2 tane asansör kulesi projemiz mevcut. Bu projelerin toplam değeri 5 milyon liranın üzerinde. Yeni Mahalle, Atatürk Mahallesi ve Namık Kemal Mahallesi'ne hitap edecek bu asansör kulenin temelini atıyoruz. Bu asansör kule yapmış olduğumuz asansörlerin içerisindeki en yüksek asansör kule olacaktır." diye konuştu.

Asansörün temeli Vergili ve diğer katılımcılar tarafından atıldı.

250 basamaklı yokuşa asansörlü çözüm

Rafet Vergili, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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