Son Dakika Haberleri: 250 Bilek Güreşçisi Kıyasıya Yarıştı

250 Bilek Güreşçisi Kıyasıya Yarıştı

44 dakika önce

Gaziantep'teki sportif faaliyetlerin her zaman yanında olduğunu gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir spor turnuvasına daha ev sahipliği yaptı.

250 Bilek Güreşçisi Kıyasıya Yarıştı, System.String[]
Gaziantep'teki sportif faaliyetlerin her zaman yanında olduğunu gösteren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir spor turnuvasına daha ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Talat Özkarslı Spor Salonunda, Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübünün birlikte düzenlediği "2019 Gaziantep Erkekler Bilek Güreşi Turnuvası" sona erdi.

250 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye giren sporcuların ödülleri, Gaziantep İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Ahmet Kölemen, Spor Şube Müdürü Serhat Polat, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ünal, Bilek Güreşi İl Temsilcisi Yakup Cin ile Seyyah Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Spor Komisyonu Başkanı Ufuk Çıngırlar tarafından verildi.

5 kategoride yapılan yarışmalarda birinci ve ikinci olan sporculara bisiklet ve 100 TL para ödülü verilirken, üçüncü olan sporculara sadece bisiklet verildi.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ünal, sporunun önemine değinerek ata sporumuz olan bilek güreşinin bir spor dalı olarak yaşatılmasında katkıda bulunan yetkililere, sporculara ve ilgili kişilere teşekkür etti. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Spor
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