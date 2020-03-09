250 Bin çiçek toprakla buluşuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 250 Bin çiçek toprakla buluşuyor - Son Dakika

250 Bin çiçek toprakla buluşuyor

6 saat önce

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 250 bin bitki, menekşe ve çiçek toprakla buluşuyor.

250 Bin çiçek toprakla buluşuyor, System.String[]

Yozgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir genelinde yapılan çalışmalar kapsamında yaklaşık 250 bin bitki, menekşe ve çiçek toprakla buluşuyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından başlatılan mevsimlik çiçek ekimi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.


Ekipler şehir merkezinde başlattıkları ağaçlandırma, bitkilendirme, çiçeklendirme ve bakım onarım çalışmalarını şehrin geneline yayarak sürdürüyor.


Şehir giriş ve çıkışları başta olmak üzere önemli kavşaklarda da yapılan çalışmalar neticesinde bu alanlara farklı bir görünüm kazandırılmaya devam ediyor.


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, "Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, şehir geneli ana arterlerdeki bulvar, orta refüj ve park alanlarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bitki, menekşe ve çiçeklerden oluşan yaklaşık 250 bin dikim gerçekleştiriliyor. Yine bu kapsamda ekiplerimiz tarafından şehrimizin ulaşımında önemli yeri olan güzergahlarda çalışma yapılarak bu alanlar renklendiriliyor ve şehrimiz çok daha güzel bir görünüme kavuşuyor. Özellikle hemşehrilerimizin ortak kullanım alanları olan parklarımızda çeşitli bitki ve çiçekleri toprakla buluşturan ekiplerimiz, parklarımızda da sürekli çalışma yapıyor. Gerek temizliği, gerek yenilenmesi, gerekse yeni oyun gruplarıyla vatandaşlarımızın daha ferah ortamlarda vakit geçirebilmeleri için çalışmalarımıza devam edileceğini belirtiyor, başlattığımız çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - YOZGAT

Yozgat Belediyesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:25 Kaynak: İHA
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