Son Dakika Haberleri: 250 Bin Lira Değerinde Otomobil Ele Geçirildi

250 Bin Lira Değerinde Otomobil Ele Geçirildi

21 dakika önce

Çankırı'da jandarma tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan 250 bin lira değerindeki lüks otomobil ele geçirildi.

250 Bin Lira Değerinde Otomobil Ele Geçirildi, System.String[]
Çankırı'da jandarma tarafından, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulan 250 bin lira değerindeki lüks otomobil ele geçirildi.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması esnasında bir araca el konuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında ülkeye yasa dışı yollarla sokulan ve çekici üzerinde İstanbul'a götürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan lüks spor araç ele geçirildi.

Ele geçirilen araç, Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:28 Kaynak: İHA

Türkiye, Çankırı, Jandarma, 3. Sayfa
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