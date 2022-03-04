250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı

04.03.2022 18:45
250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi 250 bin TL değerinde kablolarla birlikte yakalandı.

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı yaptığı tespit edilen 3 kişi 250 bin TL değerinde kablolarla birlikte yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Alaplı ve Ereğli ilçelerinin bazı köy ve mahallelerinde 7-20 Şubat tarihleri arasında piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan enerji nakil hattı kablosu çalınmıştı. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ile Jandarma Dedektiflerince (JASAT) yapılan çalışmalar sonucunda 5 adet enerji nakil hattı kablo hırsızlık olayıyla yaptıkları araştırmalarda tespit ettikleri 3 kişiye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda enerji nakil hattı kablosu hırsızlığı ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si mahkeme tarafından tutuklanarak Kdz. Ereğli A2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(Vedat Kılıç/ İHA)

250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı
250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı

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Türk Lirası, Zonguldak, Ereğli, Enerji, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 250 bin TL değerinde enerji kablosu çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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