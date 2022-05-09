250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi - Son Dakika
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250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi

09.05.2022 13:43
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle bir araya gelen taraflardan, kız tarafının 250 bin TL başlık parası istemesiyle çıkan ve ev dışına taşarak, havaya ateş edilmesiyle büyüyen kavgayı, 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri müdahale...

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde kız kaçırma meselesi nedeniyle bir araya gelen taraflardan, kız tarafının 250 bin TL başlık parası istemesiyle çıkan ve ev dışına taşarak, havaya ateş edilmesiyle büyüyen kavgayı, 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri müdahale ederek, sonlandırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre N.B. (28) gönül rızasıyla G.K.'ye (32) kaçınca aileler arasında husumet başladı. G.K. ailesiyle birlikte, barışmak üzere N.B.'nin ailesinin evine gitti. N.B.'nin ailesi G.K.'nın ailesinden 250 bin TL başlık parası isteyince aralarında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Evin dışına taşan kavgada G.K.'nin kardeşi E.K. tabancayla havaya ateş etmeye başladı. Bu sırada yandaki sokakta olan ve silah seslerini duyan 'Narko Alan' projesi kapsamında devriye gezen polis ekipleri evin önüne geldi. Polisin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olay yeri inceleme ekipleri yerde çok sayıda boş kovan buldu. E.K. gözaltına alındı.


250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi
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Türk Lirası, Bağlar, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 250 bin TL'lik başlık parası kavgasına polis müdahalesi - Son Dakika


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