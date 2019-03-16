Son Dakika Haberleri: 250 Bin Yavrumuz İş Bulacak"

250 Bin Yavrumuz İş Bulacak"

1 saat önce

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Metro sistemlerinin nereden nereye gideceği belli. 13 milyon metrekareye yakın millet bahçesinin nerede olacağı belli. Gençlik projemiz, kadın projemiz, istihdam projemiz belli. Yaklaşık 250 bin yavrumuz iş bulacak, AŞ bulacak.

250 Bin Yavrumuz İş Bulacak
AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Metro sistemlerinin nereden nereye gideceği belli. 13 milyon metrekareye yakın millet bahçesinin nerede olacağı belli. Gençlik projemiz, kadın projemiz, istihdam projemiz belli. Yaklaşık 250 bin yavrumuz iş bulacak, AŞ bulacak. Bunları yapmaya gücümüz ve tecrübemiz var." dedi.

Özhaseki, partisinin Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen'in seçim irtibat bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, 17 yaşında Ankara'ya geldiğini söyledi.

Ankara için projelerinin hazır olduğunu belirten Özhaseki, "Metro sistemlerinin nereden nereye gideceği belli. 10 tane raylı metro sisteminin nerelerde olacağı belli. 13 milyon metrekareye yakın millet bahçesinin nerede olacağı belli. Bizim çevre projelerimiz belli. Kültür sanat projelerimiz belli. Gençlik projemiz, kadın projemiz, istihdam projemiz belli. Yaklaşık 250 bin yavrumuz iş bulacak, AŞ bulacak. Bunları yapmaya gücümüz ve tecrübemiz var." ifadelerini kullandı.

Özhaseki, ilçelere yönelik olarak yaklaşık 5 bin projeleri bulunduğunu, bunları tamamlamak için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi.

Ankara'nın, Türkiye'nin en güzel kenti olduğunu söyleyen Özhaseki, "Burası bizim başkentimiz. Burası bizi gurur kentimiz. Burası Gazi Mustafa Kemal'in kenti. En güzel kentimiz burası bizim. Tüm Türkiye'nin gururudur bu kent." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:06 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İŞKUR'dan Ev Kadınlarına Müjde! Günde 3-4 Saat Çalışmayla 800 Lira Gelir Sağlanacak Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Yolda Yürüyen Kadın, Çöpün İçine Atılmış Bir Bebek Buldu Terör Örgütü Propagandası Yapmaktan Gözaltına Alınan Şarkıcı Ferat Üngür, Serbest Bırakıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 20:26:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 250 Bin Yavrumuz İş Bulacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]