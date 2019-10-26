Son Dakika Haberleri: 250 binlik gelinlik düğüne damgasını vurdu
Son Dakika Magazin 250 binlik gelinlik düğüne damgasını vurdu

250 binlik gelinlik düğüne damgasını vurdu

45 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde Raffles İstanbul Hotel'de birbirinden ünlü konuklarında katıldığı düğünle dünya evine giren Ferruh Taşdemir ve Eftelya çiftinin düğünü çok sayıda ünlü isme ev sahipliği yaptı.

250 binlik gelinlik düğüne damgasını vurdu, System.String[]

Muhteşem bir düğün töreni ile mutluluğa evet diyen çift, dostlarının huzurunda nikah defterini imzalarken gecenin en çok konuşulan ismi ise gelin Eftelya Kökbudak oldu. Güzelliği ve zerafetiyle göz kamaştıran Kökbudak, yaklaşık 43 kilo ağırlığındaki gelinliğiyle dikkat çekti.

EN MUTLU GÜNE 43 KİLO GELİNLİK

Hakan Akkaya imzasını taşıyan, ondört kadın tarafından iki ay boyunca tamamen elde işlenerek yapılan kırküç kilo ağırlığındaki gelinlik, baştan aşağı swarovski taşlarla işlenerek düğün günü için hazır hale getirildi. Yaklaşık 250 Bin tl değerinde olduğu öğrenilen muhteşem gelinlikle ışıl ışıl parlayan Eftalya Kökbudak, magazin dünyasında da haftanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

Kadın, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 11:31 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Serdar Ortaç boşandığı eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırdı
Transparan kıyafetiyle büyüleyen Defne Samyeli'den Cem Yılmaz'a "Ne kaybettiğine dön bir bak" pozları Askerlik dönüşü sözleriyle tepki çeken Ekin Mert Daymaz'dan açıklama: Sözlerim başka yere çekildi Sahneye derin yırtmaçlı elbisesiyle çıkan Yıldız Tilbe, frikik vermekten son anda kurtuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:17:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 250 binlik gelinlik düğüne damgasını vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]