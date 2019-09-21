Son Dakika Haberleri: 250 bisiklet kullanıcısı ter attı!
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250 bisiklet kullanıcısı ter attı!

1 saat önce

"Güvenli Yürüyüş ve Bisiklet Sürme" temalı "Birlikte Yürüyelim" sloganıyla kutlanmaya devam edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'nda renkli görüntüler yaşandı.

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Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, birçok sivil toplum kuruluşun desteklediği etkinlik eski Kamil Ocak Stadyumu karşısında yer alan Arkeoloji Müzesi önünden başlayarak Topcuoğlu Camisi önünde son buldu. Belediye önündeh haraket eden 250 bisiklet kullanıcısı, yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi hep birlikte kat etti. Etkinliğe; büyükşehir belediye çalışanları, Gaziantep Bisikletçileri Derneği üyelerinin yanısıra Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu da bisiklet kullanmanın zevkini yaşadı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, gaziantep bisiklet kullanarak uluşamıda çeşitililiği artıkmak zorunda olduğunu belirterek, bisiklet hem spor hem sağlık hem de çevre kirliliğini önlemeke amacıyla büyük bir önem taşıdığını söyledi.

Cihan, şöyle konuştu: "Bu etkinliğe katılmak için aramızda bulunan yaklaşık 250 bisiklet sürücüsüyle, önemli bir farkındalık oluşturduk, bu bizim için çok önemli bir etkinliktir. Gerek çevre kirliliği, gerek trafik yoğunluğu, gerekse de sağlık sorunları ne yazık ki metropol şehirlerin en büyük problemleri arasında yer alıyor. Ancak bu problemleri çözmek amacıyla Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireğiz. Vatandaşı, bisiklet sürmeye, toplu taşıma araçlarına teşvik etmek istiyoruz. Bu projede, yanımızda yer alan genç arkadaşların desteği bizim için çok önemlidir."

Sivil Toplum Kuruluşu, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:53 Kaynak: Bültenler
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