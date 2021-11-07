250 GÖNÜLLÜ NARLI GÖL'ÜN ÇEVRESİNDE TEMİZLİK YAPTI - Son Dakika

AKSARAY'da 250 gönüllü farkındalık oluşturmak için Narlı Gölü'nde çevresindeki çöpleri toplayıp, temizlik yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi ile Aksaray Üniversitesi'nin Renkli Eller Topluluğu'nun gönüllü üyelerinden oluşan 250 kişilik grup, farkındalık yaratmak için 'Narlı Göl temiz kalsın' sloganıyla gölün çevresindeki çöpleri toplayıp temizlik yaptı.

Gönüllülerden Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Dilara İspir, şunları söyledi."Yürüyüş sırasında pikniğe gelen insanların, doğaya attığı birçok malzeme vardı. Etkinliğe katılan 250 gönüllümüzle birlikte insanlarımızın göl kenarına atarak kirlettiği poşet, şişe, maske gibi ürünleri topladık. Daha sonra Güzelyurt ilçesine giderek yer altı şehirleri ve kiliselerde gezme imkanı bulduk. Narlı Göl, doğa harikası göl. Hem fotoğraf çekinmek hem de kamp yapmak için harika bir alan."

1 SAAT BOYUNCA 250 KİŞİ ÇÖP TOPLADIK

Göl kenarındaki kirlilik oranının yüksek olduğuna dikkat çeken Mustafa Eroğlu ise; " Narlı Göl'de doğa yürüyüşü yapıp yemek yedik. Gölün çevirisinde çok büyük bir çöp sıkıntısı var. Vatandaşlarımız göle gelip fotoğraf çekiniyor; fakat arkasında ne bıraktığını hiç düşünmüyor. Termal ve doğa harikası bir gölde çöp olması bizleri üzüyor. 1 saat boyunca çöpleri tek tek toplayıp bir nebze olsun doğayı temizledik."diye konuştu.