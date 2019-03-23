"250 karavan parkı yapılmalı"
18 dakika önce
Adria Türkiye Genel Müdürü Gencer, turizm gelirlerinde artış için karavan sektörüne odaklanılması gerektiğini, 250'ye yakın kamp alanı ihtiyacı olduğunu ifade etti.
Adria Türkiye Genel Müdürü Gencer, turizm gelirlerinde artış için karavan sektörüne odaklanılması gerektiğini, 250'ye yakın kamp alanı ihtiyacı olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 11:55
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