"250 karavan parkı yapılmalı"

Adria Türkiye Genel Müdürü Gencer, turizm gelirlerinde artış için karavan sektörüne odaklanılması gerektiğini, 250'ye yakın kamp alanı ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Adria Türkiye Genel Müdürü Gencer, turizm gelirlerinde artış için karavan sektörüne odaklanılması gerektiğini, 250'ye yakın kamp alanı ihtiyacı olduğunu ifade etti.

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