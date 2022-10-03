250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti - Son Dakika
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250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti

03.10.2022 11:03

250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti Bu yerleşkede öğrenciler hiç aç kalmayacak Üniversitenin ilk gününde öğrencileri börekle karşıladı Bursa'da öğrenciler için 150 metre börek açan börek Hasan Acar, 250 kiloluk 5 tepsi böreği dakikalar içinde öğrencilere...

250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti

Bu yerleşkede öğrenciler hiç aç kalmayacak

Üniversitenin ilk gününde öğrencileri börekle karşıladı

BURSA - Bursa'da öğrenciler için 150 metre börek açan börek Hasan Acar, 250 kiloluk 5 tepsi böreği dakikalar içinde öğrencilere ücretsiz olarak dağıttı. Bursa'da öğrencilerin aç kalmayacağını belirten Hasan Usta, 'param yok' diye kimsenin kapılarından dönmemesini istedi.

Dünyanın en uzun böreğini yaparak Guinness rekorunu elinde bulunduran Bursalı börek ustası Hasan Acar, şimdi ise öğrencilerin gönlünü fethetti. Görükle Mahallesindeki şubesinde 150 metre uzunluğunda 250 kilogramlık börek açan Hasan usta, vatandaşlar da dahil olmak üzere öğrencilere ikram ettiği tepsi tepsi böreği dakikalar içerisinde tüketti. Öğrencilerin her zaman yanında olduğunu belirten Acar, "Hepimiz öğrencilik zamanı yaşadık. Bazen cebimizde paramız olmazdı. Ben diyorum ki parası olmayan kimseyi aç bırakmayız. Kimseyi geri göndermeyiz. Bugün esnaflar olarak Bursa'ya okumak için yeni gelen öğrencilerimizi böyle karşılamak istedik. Bursalı esnafların yardım sever olduklarını bilsinler istedik. Kimse aç kalacağım diye korkmasın. Biz buradayız" dedi.

İkram edilen böreklerin tadına bakan öğrenciler, "Yoldan geliyoruz. Karnımızda açtı. İyi oldu. Uygulamayı çok güzel bulduk. Böreklerin tadı ise harika olmuş" diye konuştu.

Fas'tan gelen bir başka öğrenci ise, uzatılan mikrofona konuşmadan böreğin tadına bakması ve beğendiğini söylemesi dikkat çekti.

Çocuklarını Bursa Uludağ Üniversitesi'ne getiren aile ise, bir esnafın böyle öğrenci dostu olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: İHA

Hasan Usta, Hasan Acar, Bursa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel 250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 250 kilogramlık 150 metre böreği üniversiteli öğrencilere ikram etti - Son Dakika
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