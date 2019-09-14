Son Dakika Haberleri: 250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı
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250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı

1 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 12-14 Eylül tarihlerinde açılan 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda özel bakraca yapılan 250 kiloluk manda yoğurdu büyük ilgi gördü.

250 kiloluk manda yoğurdu görenleri şaşırttı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 12-14 Eylül tarihlerinde açılan 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda özel bakraca yapılan 250 kiloluk manda yoğurdu büyük ilgi gördü.


Zonguldak'ın Çaycuma İlçesinde 12- 14 Eylül tarihlerinde açılan 4. Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda Betül Kırımızı tarafından yapılan 250 kiloluk manda yoğurdu büyük ilgi gördü. Dev bakraca yapılan manda yoğurdu fuara katılan vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken fuara gelen vatandaşlar bol bol fotoğraf çektirdi.


Düzenlenen fuara vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu ifade eden Perihan Abla yoğurt firmasının sahibi Betül Kırımızı, "Tam 250 litre manda sütü koyularak yapıldı. Bu yoğurdun tamamı fuar alanına gelen herkese ikram ettik. Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş ve protokol tarafından büyük ilgi gördü. Böyle bir şeyi hep düşünüyordum. Elimde dev bakraçlarım vardı. Böyle bir şey yapmak hep vardı bu fuara kısmet oldu. Çok olumlu tepkiler aldım. Fuara gelen herkes fotoğraf çektiriyor" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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