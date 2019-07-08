250 kiloluk obezite hastası, bakım yurduna götürüldü
15 dakika önce
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 250 kilo ağırlığındaki obezite hastası Cuma Yıldız (49), bakım yurduna gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
HATAY'ın İskenderun
ilçesinde, 250 kilo ağırlığındaki obezite hastası Cuma Yıldız (49), bakım yurduna gönderildi. Esentepe Mahallesi
'nde üvey annesi Meryem Yıldız
ile birlikte oturan, obezite hastası Cuma Yıldız, Hatay Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılında ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastalığıyla ilgili tedavi süreci başlatılmıştı. Hekim kontrolü altında tedavisi devam eden Cuma Yıldız için Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce de ayrıca bir çalışma yapılarak, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hassasiyet gösterildi. Kaymakam İskender Yönden
'in öncülüğünde bakım yurduna gönderilen Cuma Yıldız'ın tedavisine daha iyi şartlarda devam edileceği bildirildi.
- Hatay
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınması sonrası, dolar haftaya yükselişle başladı
Altın haftaya 7 lira yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar
Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi
İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor