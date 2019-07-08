Son Dakika Haberleri: 250 kiloluk obezite hastası, bakım yurduna götürüldü
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250 kiloluk obezite hastası, bakım yurduna götürüldü

15 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 250 kilo ağırlığındaki obezite hastası Cuma Yıldız (49), bakım yurduna gönderildi.

250 kiloluk obezite hastası, bakım yurduna götürüldü, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 250 kilo ağırlığındaki obezite hastası Cuma Yıldız (49), bakım yurduna gönderildi.
Esentepe Mahallesi'nde üvey annesi Meryem Yıldız ile birlikte oturan, obezite hastası Cuma Yıldız, Hatay Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 2017 yılında ilk müdahalesinin yapılmasının ardından hastalığıyla ilgili tedavi süreci başlatılmıştı. Hekim kontrolü altında tedavisi devam eden Cuma Yıldız için Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce de ayrıca bir çalışma yapılarak, ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hassasiyet gösterildi. Kaymakam İskender Yönden'in öncülüğünde bakım yurduna gönderilen Cuma Yıldız'ın tedavisine daha iyi şartlarda devam edileceği bildirildi.


- Hatay
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:22 Kaynak: DHA
İskenderun, Hatay, Güncel
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