Son Dakika Haberleri: 250 kilometre takip ettikleri iş adamının 98 bin eurosunu çaldılar
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250 kilometre takip ettikleri iş adamının 98 bin eurosunu çaldılar

6 saat önce

Kiraladığı araçla İstanbul'dan Kayseri'ye giden iş adamını 250 kilometre boyunca takip ederek, mola verdiği yerde aracından 98 bin euro çalan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

250 kilometre takip ettikleri iş adamının 98 bin eurosunu çaldılar, System.String[]

Kiraladığı araçla İstanbul'dan Kayseri'ye giden iş adamını 250 kilometre boyunca takip ederek, mola verdiği yerde aracından 98 bin euro çalan 4 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, M.Ö. isimli iş adamı İstanbul'dan Kayseri'ye gitmek için lüks bir araç kiraladı. Şoförü T.D. ile birlikte Bolu'ya kadar gelen iş adamı, dinlenmek için TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir tesise girdi. Tesiste bir süre vakit geçiren M Ö., yoluna devam etmek için aracına geldiğinde içerisinde 98 bin euro bulunan çantanın olmadığını fark etti. M.Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çalınan parayı bulmak için çalışma başlattı. Alışveriş merkezinin kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, M.Ö.'nün aracının yanına gelen siyah renkli bir araçtan inen kişinin elindeki kumandayla M.Ö.'nün aracının kapısını açarak içi para dolu çantayı aldığını tespit etti. Kamera kayıtlarından eşgalleri belirlenen şüphelilerin İstanbul'da bir suç şebekesinin üyeleri olduğu tespit edildi. Ekiplerin İstanbul'da eş zamanlı yaptıkları operasyonda, M.Ö.'ye araç kiralayan E.A. ile birlikte Nevzat N., Recep N. ve Turgay D. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çalınan para bulunamadı. İfadeleri alınmak üzere Bolu'ya getirilen 4 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Nevzat N., Recep N. ve Turgay D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli E.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

İstanbul, Kayseri, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:15 Kaynak: İHA
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