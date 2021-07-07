MUTLULUĞUN RESMİNİ DUVARA ASTIK - Son Dakika

Fabrikaya ismini veren SANİYE teyzemizin MUTLULUK HUZUR ve HAKLI GURUR duyuşu her haliyle dışa vuruyordu.

Rahmetli olan eşi CILAVUZ KÖY ENSTİTÜSÜ mezunu öğretmenlerinden SABRİ ERDOĞAN beyin ismini verdikleri torun SABRİ de babaannesini bir saniye bile yalnız bırakmadı.

SANİYE/SABRİ Erdoğan çiftinin oğulları iş insanımız Sn. SELAMİ ERDOĞAN tarafından ilimizde işsizliği ve göçü önlemek üzere inşa edilen Fabrikamız hayırlı uğurlu olsun.

Sabri öğretmenimize Allah'tan rahmet SANİYE teyzemize sağlıklı uzun ömürler diliyorum.

Vatana millete böylesine hayırlı evlatlar yetiştirdikleri için önlerinde saygıyla eğiliyorum.

Bu daha başlangıç eğer burayı işletmede başarılı olursak devamının geleceğinin sinyalini Sn. SELAMİ ERDOĞAN beyefendiden aldım.

Bir sevindirici bilgi vermek istedim.

Ardahan Milletvekilimiz Sn. Prof. Dr. ORHAN ATALAY beyefendin inde ilimizde işsizliği bitirmek için SERKA destekli birkaç Tekstil fabrikası daha açılması yönünde yoğun çalışması var, hatta yatırıma alındı bile.

Yine Valimiz Sn. HÜSEYİN ÖNER Bey ve SERKA genel Sekreterliğimiz çalışmaları başlatmış durumda.

İLK AŞAMADA İŞE BAŞLAYAMAYAN HEMŞEHRİLERİM kırılıp darılmasın 6 ay 1 sene sonra iş arayan herkes inşallah iş kapısı bulacak.

SEN BEN YOK BİZ VARIZ

HEP BİRLİKTE ARDAHANIZ

Başta iş insanımız SELAMİ Bey olmak üzere emeği geçen herkese işletecek olan Taner Badem, kurum STK, İŞKUR ve belediyemizin her kademesindeki çalışma arkadaşlarım vs sonsuz teşekkürler.

SERHAT ARDAHANIMIZA HAYIRLI UĞURLU OLSUN.

Faruk DEMİR Ardahan Belediye Başkanı