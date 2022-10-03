250 KİŞİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonuyla 16 kurum, 250 personel ve 50 aracın katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği 5.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara, sanayi kuruluşlarında kimyasal ürünlere maruz kalanlara ve yangınlara müdahale edildi.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü içerisinde bulunan tatbikat alanında Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD öncülüğünde 16 kurumun katılımıyla tatbikat yapıldı. Kurum ve kuruluşlardan katılan 250 personel ile 50 aracın kullanıldığı tatbikatta senaryo gereği Kocaeli merkezli 5.6 şiddetinde meydana gelen depreme ekipler müdahalede bulundu. İlk önce polis ekipleri yıkılan binaların enkazları çevresinde güvenlik önlemi alarak enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı. Ardından çıkan yangınlara itfaiye ekipleri su ve köpük sıktı.

KBRN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Senaryo gereği sanayi kuruluşlarında meydana gelen kimyasal tanklardan sızan gazlara müdahalede bulunuldu. Özel kıyafetli KBRN ekipleri, sanayi kuruluşları çevresinde ölçümler yaptı. Kimyasaldan etkilenen çalışanlar özel hazırlanan çadırlarda yıkandı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KOR VE DEV ARAMALARA KATILDI

Jandarma Arama Kurtarma ve iz sürme köpekleri 'Kor' ve 'Dev' isimli köpekler arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Köpekler enkaz altında kalan yaralıların yerlerini buldu. Yine senaryo gereği 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı enkazın altından yaralılar çıkartıldı.