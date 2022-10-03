250 KİŞİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika
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250 KİŞİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI

03.10.2022 17:28

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonuyla 16 kurum, 250 personel ve 50 aracın katılımıyla tatbikat yapıldı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonuyla 16 kurum, 250 personel ve 50 aracın katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği 5.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalanlara, sanayi kuruluşlarında kimyasal ürünlere maruz kalanlara ve yangınlara müdahale edildi.

Kocaeli Üniversitesi Arslanbey Kampüsü içerisinde bulunan tatbikat alanında Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında AFAD öncülüğünde 16 kurumun katılımıyla tatbikat yapıldı. Kurum ve kuruluşlardan katılan 250 personel ile 50 aracın kullanıldığı tatbikatta senaryo gereği Kocaeli merkezli 5.6 şiddetinde meydana gelen depreme ekipler müdahalede bulundu. İlk önce polis ekipleri yıkılan binaların enkazları çevresinde güvenlik önlemi alarak enkaz altında kalanların yakınlarını olay yerinden uzaklaştırdı. Ardından çıkan yangınlara itfaiye ekipleri su ve köpük sıktı.

KBRN EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Senaryo gereği sanayi kuruluşlarında meydana gelen kimyasal tanklardan sızan gazlara müdahalede bulunuldu. Özel kıyafetli KBRN ekipleri, sanayi kuruluşları çevresinde ölçümler yaptı. Kimyasaldan etkilenen çalışanlar özel hazırlanan çadırlarda yıkandı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

KOR VE DEV ARAMALARA KATILDI

Jandarma Arama Kurtarma ve iz sürme köpekleri 'Kor' ve 'Dev' isimli köpekler arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Köpekler enkaz altında kalan yaralıların yerlerini buldu. Yine senaryo gereği 1 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı enkazın altından yaralılar çıkartıldı.

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Kaynak: DHA

Türkiye, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 250 KİŞİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 250 KİŞİNİN KATILIMIYLA DEPREM TATBİKATI YAPILDI - Son Dakika
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