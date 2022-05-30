250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı - Son Dakika
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250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı

30.05.2022 10:52

250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı Mardin'de alışveriş merkezi yaptığı çekilişle müşteriye ev hediye etti Mardin'de alışveriş merkezinde 29 Aralık 2021'de başlatılan ev çekilişi kampanyası sonuçlanarak talihli Rüyanur Kaya 2+1 daire sahibi oldu.

250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı

Mardin'de alışveriş merkezi yaptığı çekilişle müşteriye ev hediye etti

MARDİN - Mardin'de alışveriş merkezinde 29 Aralık 2021'de başlatılan ev çekilişi kampanyası sonuçlanarak talihli Rüyanur Kaya 2+1 daire sahibi oldu.

Mardian Mall Alışveriş Merkezinde 29 Aralık 2021 -24 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve toplamda 250 TL harcayan ziyaretçilerin katılımıyla gerçekleşen 2+1 ev kampanyasının asil talihlisi, yapılan çekiliş ile Rüyanur Kaya olurken yedek talihli ise Eylem Üşenmez oldu. Yaptığı 18437 nolu kampanya katılım kuponu ile kampanyaya katılan talihlimiz Rüyanur Kaya, yapılan çekiliş sonunda Noter ve Milli Piyango İdaresi yetkililerinin huzurunda Mardian MALL AVM yönetiminden anahtarlarını aldı. Mardian Mall AVM'de Milli Piyango idaresinin çekilişi sonrası albüm ve singlelarıyla büyük beğeni toplayan Cem Karaboğa ile ziyaretçiler coşku dolu anlar yaşadı. Genç müzisyen, mini konser etkinliği ile hayranlarıyla bir araya gelerek sevilen şarkılarını seslendirdi. 90 dakika boyunca canlı performans sergileyen ekip ziyaretçilerden tam not aldı.

Alışveriş merkezinde bir talihli müşteriye ev hediye ettiklerini söyleyen AVM Müdürü Mahmut Yıldızhan, "Alışveriş merkezimizde 29 Aralık'ta başlayan kampanyamız bugün itibarıyla sona ermiş olup bir talihlimize 2+1 ev hediye ettik. Noter ve milli piyango huzurunda gerçekleşen çekilişimizde talihlimize ev hediye ettik ve şu an buraya gelmesini bekliyoruz. Hayırlısıyla alışveriş merkezimiz böyle büyük kampanyalara devam edecek. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Rüyanur Kaya adındaki talihlimiz ile telefonda irtibata geçtik. Şu an kendisinin buraya gelmesini bekliyoruz. İnşallah bize fiş ve kuponunu teslim ettikten sonra işlemlere başlayacağız. Müşterilerimize bizi izlemeye devam edin diyelim. Kampanyalarımız her geçen gün devam edecek" dedi.

Çekilişe hiçbir moda olmadan katıldığını söyleyen Rüyanur Kaya, "Beni aradıklarında ev kazandığımı çok fazla idrak edemedim. Öğrenciyim, Mardinliyim ama böyle bir şansın bana çıkmasını gerçekten beklemiyordum. Umarım çok daha güzel şanslar sizlerin olur. Böyle bir fısıltı bize tanıdıkları için bu işletmeye çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok mutluyum" diye konuştu.

250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı
250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı
250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı
250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı
250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı
250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı
250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 250 liralık çekilişe katıldı, ev kazandı - Son Dakika


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