250 lise öğrencisi 'Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda buluştu - Son Dakika

250 lise öğrencisi 'Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda buluştu

İSTEK Okullarının 17 kampüsünden 250 lise öğrencisi İSTEK MUN Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda buluştu.

İSTEK Okullarının 17 kampüsünden 250 lise öğrencisi İSTEK MUN Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda buluştu. Organizasyon 28-30 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşti.

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5 farklı komiteden 8 farklı oturumda dünya sorunlarının tartışıldığı konferansın komiteleri Ekonomik ve Sosyal Konsey Komitesi, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Komitesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Komitesi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Komitesi, Genel Kurul Sosyal Kültürel ve İnsani Haklar Komitesiydi.

Öğrenciler, komitelerde "Çatışma Yaşayan ve Çatışma Yaşamış Ülke Ekonomilerinin İnşa Edilmesi, İklim Değişikliğine Karşı Alınması Gereken Acil Aksiyonlar, Doğal Afet ve Kriz Zamanlarında Devletlerin Gerçekleştirmesi Gerekenler, Kadınların Ekonomik Hayata Katılmasının Önündeki Engeller, Çatışmalardan Etkilenen Çocuk ve Gençlerin Topluma Kazandırılması" gibi günümüzün konularını farklı ve uluslararası perspektifle birer dünya vatandaşı olarak ele aldılar ve çözüme kavuşturdular.

ÖĞRENCİLER HEM YABANCI DİL HEM DE KÜLTÜR BİLGİLERİNİ GELİŞTİRİYOR

Müfredatı destekleyen aktiviteler içerisinde yer alan konferans birçok farklı kurumdan da başvuru aldı. İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan MUN Konferansı ilgili şunları söyledi:

"Model Birleşmiş Milletler Konferansları katılımcılarına 21'inci yüzyıl becerilerini kazandırmakla kalmıyor, yabancı dil becerileri ile öğrencilerin genel kültür ve vizyonlarını da geliştiriyor."

Katılımcı öğrencilerden Emir Haberal uluslararası bir platformda bulunmanın heyecanını yaşadıklarını söyleyerek, Dünya standartlarında öğrenmiş oldukları İngilizceyi ve kendilerini her açıdan geliştiren böylesine bir organizasyonu deneyimlemekten oldukça memnun kaldıklarını ve bu tarz organizasyonlara daha çok katılacaklarını ifade etti.

İSTEK Okulları Genel Müdürü Ali İhsan Özyazgan ise, İSTEK Okulları bünyesinde bu tip organizasyonlara daha çok yer verileceği ve gençleri kendilerini geliştirmek adına daha fazla programla buluşturmayı planladıklarını belirtti.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği, Birleşmiş Milletler, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 09:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 250 lise öğrencisi 'Model Birleşmiş Milletler Konferansı'nda buluştu - Son Dakika
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